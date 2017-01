Alitalia,Poletti: "Non tutti salvi"

01:39 - "Non siamo riusciti a salvare tutti ma anche per quelli per i quali al momento non c'è una soluzione, abbiamo predisposto una serie di strumenti che dovrebbero aiutarci in tempi veloci ad avere un'opportunità per tutti". Lo ha affermato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti sulla trattativa Alitalia, sottolineando lo sforzo fatto in queste settimane. "Scendendo sotto i mille esuberi è un risultato molto importante", ha aggiunto.