18:34 - "Lo sciopero bianco in atto a Fiumicino, mentre noi stiamo tentando di salvare l'azienda, è uno scandalo, una vergogna inaccettabile e incomprensibile". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, in merito al caos bagagli. "Credo che giovedì avremo un altro incontro con il ceo di Etihad, James Hogan, per fare una sintesi delle trattative", aggiunge.