Alitalia, Lupi: sabato si chiude"Gli esuberi saranno 980"

19:08 - Stretta finale su Alitalia. "La risposta definitiva delle parti deve arrivare entro sabato", ha spiegato il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, a margine del tavolo tra governo, sindacati e azienda. Al centro della discussione gli esuberi previsti da Etihad, che calano di numero, da da 2251 a 980. "Non è un ultimatum, ma a un certo punto è giusto che si decida in una direzione o l'altra", ha sottolineato Lupi.

"Il numero degli esuberi ad Alitalia si riduce da 2251 a 980", ha detto il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi ai giornalisti. Oltre ai 980 esuberi, sono 250 gli assistenti di volo che resteranno in Alitalia/Etihad con un contratto di solidarietà, mentre gli altri 1.021 saranno ricollocati. "Il lavoro di questi giorni è stato buono, ora siamo al rush finale", ha detto Lupi.



Sabato "sarà presentata la sintesi del lavoro fatto in questi giorni", ha spiegato il ministro, aggiungendo che "si è lavorato bene fino ad oggi, non vedo perché non si debba chiudere positivamente". "Da parte mia e del governo - ha concluso Lupi - c'è responsabilità e serietà".