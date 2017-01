Alitalia, Lupi: "No alla bad company"

18:53 - Il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi dice no alla bad company per Alitalia e spiega: "Continuo a leggere notizie che non sono vere. Il tema della bad company non è accettabile e non è condiviso dal governo. Il tema è affrontare un nuovo rilancio industriale della compagnia di bandiera". Secondo Lupi serve insomma "trovare un grande partner industriale" per ridare forza e credibilità all'azienda.

Insomma, Lupi è convinto che "la soluzione Alitalia non sia una bad company o una new company" e cioè un ritorno "ai modelli del passato". Il ministro individua piuttosto il problema nell'individuare un partner che sia abbastanza forte "per rilanciare Alitalia sul piano internazionale" in modo da riguadagnarsi il ruolo di "vettore intercontinentale".



Quindi, ha argomentato il ministro delle Infrastrutture, "giudicheremo l'accordo che speriamo si possa raggiungere tra Etihad e Alitalia sulla base del piano industriale e dello sviluppo. Il resto lo lasciamo ai retroscena e alle indiscrezioni, magari di chi vuol far fallire questo accordo".



Inoltre, partecipando a un'iniziativa alle Giornate del lavoro promosse dalla Cgil, Lupi ha detto: "I privati investono le loro risorse. Se lo Stato può fare un passo indietro ben venga. Noi abbiamo chiesto a fine ottobre la ricapitalizzazione. Questa sfida va fatta".