Alitalia, governo salva altri 616 posti: ok da Uil, Cisl e Ugl ma Cgil frena

11:33 - C'è l'intesa in parte dei sindacati sulla proposta definitiva del ministro Lupi sugli esuberi Alitalia: dei 2251 lavoratori a rischio, 616 saranno ricollocati nel perimetro aziendale e 681 esternalizzati entro il 31 dicembre 2014. Per gli altri 954, mobilità e sperimentazione contratto di ricollocamento. Nessuna Cassa integrazione. Cisl, Uil e Ugl hanno accettato l'accordo. La Cgil ha chiesto 3 giorni per esaminare le carte.

Il testo dell'accordo aziendale non era stato sottoposto prima ai sindacati e quindi le parti si sono impegnate a firmare l'accordo generale entro martedì. Il testo modifica in parte quello diffuso venerdì dal ministro Lupi che si era dato come ultimatum finale sabato alle 11. Tuttavia se i segretari di Cisl, Uil e Ugl sin da subito avevano espresso il desiderio di chiudere in giornata, la segretaria Cgil Susanna Camusso entrando al ministero aveva sottolineato di "non trovare traccia, di una significativa riduzione nel numero degli esuberi", spiegando come le trattative "hanno i loro tempi".



L'incontro subiva una prima interruzione di due ore a pranzo nel quale il governo esaminava le controproposte dei sindacati e un nuovo stop di due ore e mezzo in cui l'esecutivo provvedeva a limare il testo, eliminando il ricorso alla Cig, prospettata per sbloccare lo stallo.



In base alla proposta finale avanzata da Lupi quindi i 2251 esuberi iniziali si riducono a 1635. Infatti 616 saranno ricollocati in Alitalia, mentre 681 saranno esternalizzati presso altre aziende con la certezza che questo accadrà entro il 31 dicembre 2014. Per i rimanenti 954 infine si aprirà la strada della mobilità mitigata dalla sperimentazione del contratto di ricollocamento.



Nel dettaglio dei 616 dipendenti che verranno ricollocati in azienda ci saranno 250 assistenti di volo in solidarietà, 200 che andranno a sostituire i contratti a tempo determinato, a questi si aggiungeranno pensionamenti e dimissioni volontarie. I 681 dipendenti esternalizzati saranno distribuiti nella manutenzione nel settore It e altri nel servizio di fornitura dei fornitori di Alitalia e AdR. Infine ci saranno 100 piloti e 100 ingegneri che andranno ad Etihad. Tutti questi 681 esternalizzati andranno in mobilità tecnica.



Poletti: "Non tutti salvi" - "Non siamo riusciti a salvare tutti ma anche per quelli per i quali al momento non c'è una soluzione, abbiamo predisposto una serie di strumenti che dovrebbero aiutarci in tempi veloci ad avere un'opportunità per tutti". Lo ha affermato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti sulla trattativa Alitalia, sottolineando lo sforzo fatto in queste settimane. "Scendendo sotto i mille esuberi è un risultato molto importante", ha aggiunto.