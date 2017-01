Alitalia, fumata nera: ancora non si chiude la trattativa con i sindacati

12:34 - Dopo gli annunci di venerdì, dietrofront sulla trattativa Alitalia tra azienda, sindacati e governo. Il tavolo "non sarà chiuso alle 11", dicono fonti sindacali, spiegando che si è lavorato fino alle 4 del mattino "ma non è stata raggiunta un'intesa, ci sono ancora nodi da sciogliere". In particolare, "deve essere approfondita la proposta Poletti sulla ricollocazione".

Slitta quindi ancora l'accordo che dovrebbe permettere ad Etihad di rilevare il 49% di Alitalia.



Del Torchio "fiducioso" - Ma l'amministratore delegato Gabriele Del Torchio, arrivato al ministero dei Trasporti, ha detto ai giornalisti: "Sono fiducioso, andiamo avanti. E il presidente Roberto Colaninno ha aggiunto: "Non c'è nessuno slittamento. Tutto tranquillo, tutto normale".



Il nuovo piano messo in campo dal ministro dei Trasporti Maurizio Lupi e da quello del Lavoro, Giuliano Poletti, prevede che gli esuberi siano ridotti da 2.251 a 980, che 250 assistenti di volo restino in Alitalia/Etihad con un contratto di solidarietà e gli altri 1.021 siano ricollocati.