Alitalia-Etihad,Ue vuole documenti

21:56 - "La Commissione Ue ha richiesto la documentazione rilevante" alle autorità italiane per l'operazione con cui Etihad è entrata nel capitale di Alitalia. Lo ha dichiarato Hellen Kearns, portavoce del Commissario Ue ai Trasporti, Siim Kallas. In base alle regole europee, spetta all'Italia "assicurare che il controllo resti in mani europee". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi: "Totale cooperazione".