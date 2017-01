Alitalia-Etihad, trattativa in fase finale

16:50 - Alitalia e Etihad sono entrate nella fase finale della trattativa per l'ingresso della compagnia degli Emirati nel vettore italiano. Lo comunica la stessa Alitalia in una nota. "Nei prossimi 30 giorni - si legge - entrambe le compagnie e i loro advisor stabiliranno come sviluppare una strategia comune per raggiungere gli obiettivi prefissati".

Le due società confermano che "Alitalia ed Etihad sono entrati nella fase finale di un processo di due diligence volta al possibile investimento di Etihad in Alitalia". "La due diligence - viene sottolineato - dovrà affrontare e risolvere tutti i temi che possano pregiudicare la definizione di un adeguato piano industriale, la cui completa realizzazione produrrà una redditività sostenibile per Alitalia".



L'a.d. Del Torchio: "Passo importante" - "Quello di oggi è un altro importante passo per la costituzione di un'Alitalia solida e competitiva: c'è da entrambe le parti un forte interesse e ci siamo dati un mese per sistemare le cose e formalizzare l'ingresso di Etihad in Alitalia". Lo dice l'a.d. della compagnia, Gabriele Del Torchio, commentando gli sviluppi della trattativa con Etihad.



Letta: "In Italia faremo tutti nostra parte" - "Ho accolto con soddisfazione la dichiarazione Ethiad-Alitalia: sosteniamo fortemente la finalizzazione positiva di questa intesa, faremo la nostra parte e sono certo che in Italia tutti quelli che hanno voce in capitolo, faranno la loro parte. E' fondamentale che ognuno si assuma le proprie responsabilità". Lo ha detto il premier, Enrico Letta, da Abu Dhabi. "Sono molto soddisfatto dell'annuncio - ha aggiunto - ho lavorato per arrivare fin qui adesso ci saranno 30 giorni di negoziati molto duri e molto concreti, la parola ai negoziatori, alla fine di questo processo faremo dei commenti".