Alitalia-Etihad, Lupi: "Solo un marziano capirebbe i sindacati"

21:33 - "Solo un marziano capirebbe le divisioni all'interno dei sindacati". Lo dice il ministro Maurizio Lupi parlando delle divisioni sulla "rappresentanza" per l'accordo tra Alitalia ed Etihad. "I sindacati sono incomprensibili: della rappresentanza di quale azienda parlano: la grande compagnia che sarà o quella che chiuderà?", ha aggiunto il ministro.

"Sono convinto che Etihad non si sottrarrà, a condizione che i contenuti dell'accordo siano rispettati. Adesso la palla passa ai soci, tutti devono credere nel nuovo progetto, e ai sindacati" e "sia chiaro che ognuno si prenderà le sue responsabilità", ribadisce Lupi, sottolineando che se entro martedì non rientreranno le divisioni, il governo "convocherà i sindacati e farà capire loro che non c'è altra titubanza che bisogna avere".