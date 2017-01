Alitalia-Etihad,Angeletti fiducioso

19:30 - "Siamo fiduciosi che l'accordo si concretizzi: sarà sicuramente una soluzione positiva per l'azienda e per il Paese visto che Etihad investirà abbastanza risorse e amplierà la flotta". Il leader della Uil, Luigi Angeletti, commenta così il via libera della compagnia degli Emirati Arabi a passare alla fase finale della trattativa con Alitalia. Ma, avverte, "dovremo vedere concretamente il piano industriale e verificare le ricadute sull'occupazione".