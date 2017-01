Alitalia,Del Torchio:no alternative

21:11 - Gli accordi tra Alitalia e sindacati nell'ambito dell'operazione Etihad "prevedono conseguenze dolorose". Così l'ad Gabriele Del Torchio in una comunicazione ai dipendenti, precisando: "non abbiamo alternative, ma abbiamo invece davanti un'opportunità vera che l'accordo con Etihad ci offre". Il referendum sui risparmi in Alitalia "è un passaggio positivo, ma abbiamo bisogno che la risposta ci arrivi entro venerdì", ha aggiunto Del Torchio.