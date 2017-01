Alitalia, conclusa la due diligenceDel Torchio: "Tagli? Vedremo"

14:18 - "Ad oggi la due diligence è praticamente conclusa". Lo ha detto Gabriele Del Torchio, a.d. di Alitalia, in relazione alla trattativa con Etihad. "Adesso stiamo aspettando di vederci - ha concluso - per approfondire i temi ed entrare nella fase negoziale". Mercoledì il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, aveva affermato che la trattativa era vicinissima alla conclusione.

Quanto alle indiscrezioni secondo cui Etihad avrebbe pronto un piano industriale per Alitalia che prevederebbe riduzioni di personale e un calo del debito, Del Torchio ha spiegato: "Su queste indiscrezioni c'è veramente poco da commentare perché non sono suffragate da niente di documentale. Qualche idea me la sono fatta. Non appena riceveremo le loro richieste le commenteremo".



Del Torchio: "Tra qualche giorno avremo un quadro più preciso" - "Stiamo continuando con le nostre esplorazioni. Credo che tra qualche giorno potrebbe esserci qualcosa di significativo - ha aggiunto Del Torchio -. Dobbiamo lasciarci il tempo per approfondire, anche perché sarebbe un passaggio strategico rilevante per la compagnia e sono cose che hanno bisogno di tempo, approfondimento e analisi".