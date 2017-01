18:20 - L'a.d. di Alitalia, Gabriele Del Torchio, "non ci ha prospettato degli esuberi". Lo ha detto il segretario Cgil, Susanna Camusso, in merito all'incontro con il numero uno della compagnia aerea. "Come è noto - ha aggiunto - sul tema dell'occupazione c'è un accordo in essere, con l'utilizzo di contratti di solidarietà e della cassa integrazione a rotazione".