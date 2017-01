17:40 - La Cgil ha deciso di non firmare l'accordo quadro con Alitalia. La decisione è contenuta in una lettera inviata dal sindacato al ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, e a quello del Lavoro, Giuliano Poletti. Per il segretario generale Susanna Camusso "rimane incomprensibile la posizione dell'azienda Cai che ha respinto qualsiasi mediazione utile ad evitare la messa in mobilità e i licenziamenti".