16:53 - Il segretario generale della Cgil Susanna Camusso, al termine dell'incontro con il governo su Alitalia, ribadisce la volontà di azzerare gli esuberi. "Per noi il confronto ha la finalità di non determinare eccedenze di personale", ha spiegato. "Abbiamo detto con nettezza - ha poi aggiunto - che non si può avere un'altra vicenda Alitalia che si tradurrebbe in migliaia di esuberi".