Alitalia, Bonanni: unica soluzione

09:07 - "Il risultato finale è eccellente abbiamo dato ad Alitalia la possibilità di realizzare un nuovo corso con Ethiad". Lo afferma il segretario Cisl Raffaele Bonanni. "L'azienda era cotta, distrutta, completamente a pezzi", prosegue. Per il segretario Uil Luigi Angeletti "non era la soluzione preferita ma l'unica che garantiva prospettive per azienda e la stragrande maggioranza dei lavoratori". L'alternativa "era catastrofica" ha concluso.