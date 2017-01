Alitalia, avviata procedura per esuberi Presto nuovo incontro con Etihad

19:13 - "E' stata aperta da due giorni la procedura per gli esuberi strutturali in Alitalia". Lo ha riferito il segretario generale Fit-Cisl, Giovanni Luciano, al termine dell'incontro tra il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, i sindacati e l'azienda. Dopo il vertice l'ad della compagnia aerea, Gabriele Del Torchio, ha affermato che "presto rivedrà Etihad".

La Cisl: "No a nuovi esuberi" - "I sacrifici già sostenuti non devono finire in nuovi esuberi". Il segretario confederale della Cisl, Annamaria Furlan, al termine dell'incontro con Alitalia, lancia un avvertimento alla compagnia: "Mancano da risolvere due aspetti fondamentali: i finanziamenti di 300 milioni di euro richiesti agli istituti di credito, che sono chiamati a fare la loro parte per risollevare le sorti della compagnia, e l'accordo sugli aspetti lavorativi. Nessun lavoratore e nessuna lavoratrice deve rimanere senza prospettive di impiego ma deve vedere confermato il proprio posto in azienda".