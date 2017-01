15:50 - L'assemblea degli azionisti di Alitalia ha approvato il bilancio 2013 e l'aumento di capitale, mentre non si è discusso di Etihad. L'aumento deliberato è fino a un massimo di 250 milioni di euro, da offrirsi in opzione ai soci in maniera proporzionale alla quota di capitale posseduta. A spiegarlo è una nota che è stata diffusa al termine dell'assemblea, durata oltre cinque ore.