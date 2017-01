Alitalia, Air France contro Etihad

16:31 - "Se l'operazione di Etihad non sarà amichevole ma ostile, dovremo riflettere se ritirarci in modo più importante dal capitale di Alitalia". Lo ha detto l'amministratore delegato di Air France-Klm, Alexandre de Juniac, secondo cui le condizioni poste dalla compagnia di Abu Dhabi per l'ingresso nel vettore italiano "sono analoghe, anzi probabilmente più severe" di quelle ipotizzate dalla sua compagnia nell'autunno del 2013.