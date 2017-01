Alitalia ai sindacati: 1.900 gli esuberi "Ma non licenzieremo nessuno"

16:27 - Incontrando i sindacati, Alitalia ha confermato i 1.900 esuberi previsti dal nuovo piano industriale ma ha garantito che non vi saranno licenziamenti: le eccedenze saranno gestite con ammortizzatori sociali. Lo rende noto una fonte sindacale al termine dell'incontro con Giorgio Rossi, responsabile del personale della compagnia. Il confronto tra azienda e parti sociali proseguirà venerdì.

Gli esuberi, dicono sempre fonti sindacali, riguardano 280 piloti, 350 assistenti di volo, 480 addetti del personale di terra, 190 della manutenzione e 600 degli uffici.



I sindacati: con Etihad procede abbastanza bene - Le trattative tra Alitalia ed Etihad vanno avanti "abbastanza bene", come ha riferito l'azienda ai sindacati, e non risulta che dal possibile alleato sia arrivata la richiesta di ulteriori risparmi rispetto ai 295 milioni del piano in discussione.