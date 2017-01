18:33 - Debutto col botto a Wall Street per Alibaba, il gigante cinese dell'e-commerce. Per i titoli del'azienda il prezzo fissato per l'ipo, l'initial public offering, era pari a 68 dollari, ma il loro valore è schizzato subito al rialzo, arrivando a quotare fino a 97 dollari, con un +44%. Il colosso vale dunque oltre 200 miliardi di dollari e l'ipo si piazza al primo posto in assoluto della storia.