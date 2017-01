20:48 - Accordo raggiunto tra il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina e gli assessori regionali all'Agricoltura per attuare in Italia la Politica agricola comune 2014-2020, che vale 52 miliardi di euro. Lo comunica una nota del dicastero. "Abbiamo fatto scelte decisive per il futuro e per il rilancio dell'agricoltura guardando a settori strategici", ha spiegato il ministro.