Aerei, via licenza a New Livingston

11:54 - L'Enac ha sospeso, a partire dal 14 luglio, la licenza della compagnia aerea New Livingston quale conseguenza degli "evidenti problemi di natura finanziaria". L'ente nazionale per l'aviazione civile ha quindi "invitato il vettore a non vendere altri biglietti da utilizzare oltre il 14 luglio", ricordando la responsabilità di "mettere in atto tutte le azioni volte alla salvaguardia dei diritti dei passeggeri" già in possesso di biglietti.