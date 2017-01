Acqua, rifiuti, pedaggi, Cgia denuncia: in dieci anni aumenti da capogiro

11:21 - Allarme tariffe, con aumenti record. A lanciarlo è la Cgia di Mestre secondo cui negli ultimi 10 anni le tariffe dei principali servizi pubblici presenti in Italia hanno subito dei rincari davvero super: l'acqua dell'85,2%, i rifiuti dell'81,8%, i pedaggi autostradali del 50,1% e i trasporti urbani del 49,6%. Tra le 10 voci prese in esame in questa analisi, solo i servizi telefonici hanno subito una diminuzione: -15,9%.

Insomma, denunciano all'Associazione artigiani e piccole imprese, le liberalizzazioni non hanno prodotto gli effetti sperati. "Nonostante i forti aumenti registrati dalle bollette dell’acqua – segnala il segretario Giuseppe Bortolussi - la nostra tariffa rimane comunque la più bassa d’Europa. La stessa considerazione può essere fatta per i biglietti ferroviari: anch’essi sono tra i meno cari in Ue. Preoccupa, invece, il boom registrato dal servizio rifiuti. Nonostante in questi ultimi sei anni di crisi economica sia diminuita la produzione di rifiuti e sia aumentata la raccolta differenziata, le famiglie e le imprese hanno subito dei rincari ingiustificati".



Diverso il discorso per il gas, sottolinea ancora Bortolussi: in questo caso, dice, hanno pesato il costo della materia prima e il tasso di cambio. C'è qualche motivo anche per l'aumento dell'energia elettrica, che ha risentito dell’andamento delle quotazioni petrolifere e del rincaro degli oneri generali di sistema, in particolare per la copertura degli schemi di incentivazione delle fonti rinnovabili. I trasporti urbani, invece, sono legati agli aumenti del costo del carburante e del lavoro.



"Non va dimenticato - riprende Bortolussi - che molti rincari sono stati condizionati anche, e qualche volta soprattutto, dall’aggravio fiscale". Insomma, sottolinea il presidente Cgia, "nonostante i processi di liberalizzazione avvenuti in questi ultimi decenni abbiano interessato gran parte di questi settori, i risultati ottenuti sono stati poco soddisfacenti. In linea di massima oggi siamo chiamati a pagare di più, mentre la qualità dei servizi non ha subito miglioramenti sensibili”.



Pur riconoscendo il limite di questa comparazione, l’Ufficio studi della Cgia fa notare che tra i settori presi in esame in questa elaborazione quello dei taxi è l’unico ad avere le tariffe totalmente amministrate: in altre parole, queste ultime sono definite attraverso una delibera comunale. E, se escludiamo la telefonia, il servizio taxi è quello che ha subito l’incremento percentuale più contenuto tra tutte le voci analizzate.



Prese in esame poi alcune voci nel periodo dall’anno di liberalizzazione fino al 2013. Ebbene, le assicurazioni sui mezzi di trasporto sono aumentate del 197,1% (4 volte in più dell’inflazione), i pedaggi autostradali del 62,7% (1,7 volte in più dell’inflazione), i trasporti ferroviari del 57,4% (1,7 volte in più dell’inflazione), il gas del 53,5% (2,3 volte in più dell’inflazione), mentre i servizi postali hanno subito un incremento del 37,8%, pressoché uguale a quello registrato dall’inflazione. Solo i servizi telefonici hanno subito una riduzione dei prezzi: -18,8% contro un aumento dell’inflazione del 38,5%.



“Sia chiaro – conclude Bortolussi – noi non siamo a favore di un’economia controllata dal pubblico. Ci permettiamo di segnalare che le liberalizzazioni hanno portato pochi vantaggi nelle tasche dei consumatori italiani. Anche perché in molti settori si è passati da un monopolio pubblico a un regime oligarchico che ha tradito i principi legati ai processi di liberalizzazione. Pertanto, invitiamo il Governo Renzi a monitorare con molta attenzione quei settori che prossimamente saranno interessati da processi di deregolamentazione. Non vorremmo che tra qualche anno molti prezzi e tariffe, che prima dei processi di liberalizzazione/privatizzazione erano controllati o comunque tenuti artificiosamente sotto controllo, registrassero aumenti esponenziali con forti ricadute negative per le famiglie e le imprese".