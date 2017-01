22:24 - Trovato l'accordo al Ministero del Lavoro per scongiurare il licenziamento dei 399 dipendenti dello stabilimento Ideal Standard di Orcenico di Zoppola. L'accordo sottoscritto dopo oltre dieci ore di trattative ininterrotte prevede la cassa integrazione in deroga con decorrenza 1 giugno-31 ottobre che sarà prolungata in caso di subentro di nuovi soggetti nella gestione dell'impianto.