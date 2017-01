17:19 - Arrivano i contratti di solidarietà nello stabilimento Fiat di Pomigliano. Azienda e sindacati, infatti, sono vicinissimi all'accordo. E' la prima volta che questi contratti, che coinvolgono circa duemila lavoratori su 800 postazioni per dodici mesi, si utilizzano in una fabbrica di Fiat Auto. L'intesa, ora, dovrà essere sottoposta e vagliata dalla Regione Campania per la variazione degli ammortizzatori sociali.