19:17 - Milano non è solo la capitale della moda, ma anche delle multe stradali più salate. E' quanto emerge da un'indagine de Il Sole 24 Ore, che ha stilato la classifica delle contravvenzioni più care città per città. Nel consuntivo degli incassi 2013, con una media per patentato di 170,5 euro, il capoluogo lombardo spodesta Firenze, che finora deteneva il primato. Chiude la classifica Caserta, con un media per automobilista di soli 60 centesimi.

Le prime 10 province dove l'importo medio per patentato è maggiore sono Milano (170,5 euro), Firenze (145,4 euro), Bologna (143,7 euro), Parma (141,1 euro), Treviso (125,2 euro), Rovigo (117,6 euro), Pavia (117,3 euro), Pisa (112,7 euro), Torino (101,2 euro), Venezia (99,7 euro).



Le 10 province dove invece l'importo medio è più basso sono Caserta (60 centesimi), Isernia (3 euro), Taranto (3,1 euro), Nuoro (6,3 euro), Crotone (11,9 euro), Fermo (13,7 euro), Enna (14,1 euro), Barletta (14,8 euro), Reggio Calabria (16,1 euro), Gorizia (16,5 euro).



Ma se la graduatoria degli importi divide l'Italia in due, con multe medie più alte al Nord e più basse al Sud, un dato invece riavvicina i Comuni capoluogo, il calo degli incassi: nei primi sei mesi del 2014 si è infatti verificato un calo dei pagamenti che in alcuni centri ha raggiunto anche l'80% ed è stato contenuto in ribassi a una cifra solo in pochi casi. A Roma, Napoli, Firenze, Bologna la contrazione oscilla dal 25% al 50%.



Clicca qui per scoprire la classifica completa