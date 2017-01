A maggio la disoccupazione frena Istat: ma rimane alta tra i giovani

19:34 - Il tasso di disoccupazione a giugno è del 12,3%, in calo di 0,3 punti su maggio, secondo i dati provvisori dell'Istat, che segnala però anche un aumento derllo 0,1% in 12 mesi. "Da qualche mese si è fermata l'emorragia di occupazione", dicono all'istituto. Aumenta però il tasso di disoccupazione giovanile, salito a giugno al 43,7%, toccando il livello più alto dall'inizio delle serie storiche (mensili, ovvero dal 2004, e trimestrali, dal 1977).

Oggi si contano 3 milioni e 153mila disoccupati, scesi del 2,4% rispetto al mese precedente, con 78mila persone in meno alla ricerca di un impiego. Chi cerca un lavoro aumenta però dello 0,8% su base annua. E resta pesante la situazione tra i giovani, dove la crescita del numero dei disoccupati segna un +0,6% su base mensile e un +4,3% su base annua.



Si mantengono forti le differenze tra disoccupazione maschile e femminile, con l'11,3% degli uomini senza un lavoro (-0,3% su base mensile e -0,4% annuale) e con il 13,8% delle donne alla ricerca (-0,3% nel mese, ma +0,8% nell'anno). Gli inattivi sono 14,3 milioni, in flessione dello 0,9% rispetto al 2013 ma stabili rispetto all'anno precedente. Il tasso di inattività si attesta al 36,3% ed è al 26,7% per gli uomini e al 45,9% per le donne.