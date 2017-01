A fare impresa si impara: arrivano le borse di studio di sei mesi negli States

16:40 - Piccoli imprenditori dell'innovazione cresceranno grazie alle borse di studio create dal Best Program (Business exchange and student training), la versione italiana del celebre programma Fulbright statunitense, rivolto a ricercatori, economisti e laureati.



I vincitori del bando potranno andare sei mesi negli Stati Uniti per frequentare un corso di imprenditorialità alla Santa Clara University in Silicon Valley e per vivere poi un tirocinio di quattro mesi in una start-up americana. L'obiettivo finale sarà quello di avviare una propria impresa al rientro in Italia.



Basta avere un'idea innovativa nel campo dell'Ict, delle biotecnologie, dell'energia e delle tecnologia verdi, ma anche della moda e del design. Il programma di borse di studio è promosso dallo Steering committee e da Invitalia, l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, in cooperazione con la Commissione Fulbright e con l'ambasciata Usa in Italia.



Lo Steering committee è a sua volta composto da soggetti che intendono favorire la crescita dell'imprenditorialità italiana e dell'innovazione tecnologica mediante partnership con aziende e università americane.



Il programma italiano è finanziato dalle Regioni con le risorse del Fondo sociale europeo; finora hanno aderito Toscana, Emilia-Romagna e Campania. Il numero complessivo di borse di studio a disposizione dipenderà dai fondi stanziati, ma con buona probabilità si dovrebbe arrivare a una ventina di assegni, anche se il bando inizialmente ne prevede solo tre perché non considera, per esempio, le borse coperte dalle regioni.



I vincitori del bando Fulbright Best 2014-2015, aperto fino al 18 aprile, vinceranno 41mila dollari a testa. "Qualunque giovane con un'idea innovativa di business - spiega Fernando Napolitano, presidente dello Steering Committee - può sottoporla alla Commissione Fulbright in Italia che, dopo una prima selezione, convocherà i migliori candidati per un colloquio in inglese".



Oltre al corso e al tirocinio, sarà offerta ai destinatari delle borse anche la possibilità di frequentare seminari nelle prestigiose università di Stanford e Berkeley, nonché occasioni di networking con la comunità dei venture capital e angel investor in Italia e negli Stati Uniti.