17:16 - "Con Etihad siamo ancora in fase esplorativa, ci scambiamo idee e progetti, ma sono ottimista". Lo ha detto l'a.d. di Alitalia, Gabriele Del Torchio, a proposito della possibile alleanza con la compagnia degli Emirati ricordando comunque "di non essere disperati". "Il nuovo piano industriale richiede efficienza", ha poi ricordato Del Torchio, sottolineando che "in questa fase non prevediamo licenziamenti".