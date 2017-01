10:38 - Dopo sei anni di discesa, i consumi in Italia torneranno nel 2014 a crescere dello 0,5% spinti dal bonus di 80 euro deciso dal governo, che si tradurrà in maggiori spese per 5 miliardi. A dirlo è Prometeia nel suo ultimo Rapporto Club Consumo, secondo il quale il progressivo miglioramento del reddito disponibile si tradurrà poi in un aumento dei consumi di poco piu' dell'1% l'anno nel 2015 e 2016.