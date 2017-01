Wsj:in Italia aumentano lavoratrici

09:04 - In Italia, nonostante la crisi, cresce il numero delle donne che lavora, soprattutto fra i cosiddetti colletti blu, tradizionalmente appannaggio degli uomini. Lo rivela il Wall Street Journal, che spiega come il fenomeno, conosciuto come "mancession", in Italia stia avendo un effetto "sorprendente". Non solo più donne riescono infatti a mantenere il proprio posto, ma decine di migliaia di donne si stanno riaffacciando al mondo del lavoro.