16:43 - Dopo un avvio leggermente positivo, la Borsa di New York gira in ribasso con il Dow Jones a -0,46% e il Nasdaq a -0,49%. A penalizzare gli indici è stata l'incertezza con cui è stato accolto al Congresso Usa l'accordo sul bilancio, che al momento sembra non piaccia a Wall Street.