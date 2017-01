23:08 - Seduta pesante per Wall Street che non brinda per l'accordo sul budget Usa e chiude con uno scivolone di oltre 100 punti del Dow Jones, che cede lo 0,81% a 15.843,21 punti. Peggio fanno il Nasdaq, che perde l'1,40% a 4.003,81 punti, e l'indice S&P500 che scende dell'1,13% a 1.782,22 punti.