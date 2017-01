22:20 - Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,94% a 15.598,28 punti, il Nasdaq cede l'1,90% a 3.857,33 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,3% a 1.747 punti. Giornata record invece per Twitter che ha chiuso in fortissimo in rialzo la sua prima giornata di quotazione. I titoli del social network sono saliti del 72,69% a 44,90 dollari per azione (26 dollari il prezzo del debutto).