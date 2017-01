22:12 - Chiusura debole per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,07% a 16.177,47 punti, il Nasdaq perde lo 0,29% a 4.058,13 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,06% a 1.809,68 punti. Facebook in calo con i titoli del social network che perdono lo 0,94% a 55,05 dollari nel giorno in cui la società ha annunciato una seconda offerta di azioni.