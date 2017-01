16:49 - Apertura in rialzo per Wall Street, sulla scia dei risultati migliori delle attese sul fronte dell'occupazione. Il Dow Jones guadagna lo 0,17% e il Nasdaq lo 0,53%. e l'indice S&P500 lo 0,16%. I posti di lavoro negli Stati Uniti sono cresciuti in ottobre oltre le attese: 240mila contro una stima di 120mila, mentre il tasso di disoccupazione è salito al 7,3%, come previsto.