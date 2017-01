Wall Street apre in lieve rialzo

15:59 - La Borsa di New York apre in leggero rialzo nel Black Friday, il giorno che negli Stati Uniti apre ufficialmente la stagione dello shopping natalizio, all'indomani della festa del Ringraziamento. Il Dow Jones sale dello 0,09% a 16.113 punti, il Nasdaq dello 0,32% a quota 4.047. Dopo essere rimasta chiusa giovedì per la festività del Thanksgiving, anche oggi Wall street terminerà gli scambi in anticipo, alle 13 ora di New York.