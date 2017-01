15:44 - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,06% a 15.752,37 punti, mentre il Nasdaq cede lo 0,19% a 3.911,99 punti. La giornata è condizionata dalla festività del "Veterans Day" con gli uffici governativi e il mercato dei bond chiusi. Non sono inoltre previsti dati macro o risultati societari.