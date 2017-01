16:22 - Apertura in calo per Wall Street, col Dow Jones che cede lo 0,43% a 15.683,10 punti e il Nasdaq che perde lo 0,39%. A frenare gli investitori il previsto cambio al vertice della Fed: nella notte il presidente uscente, Ben Bernanke, terrà il suo discorso di commiato, mentre si attende l'audizione al Senato per la conferma della nomina di Janet Yellen come nuovo governatore della banca centrale americana.