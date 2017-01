16:03 - La Borsa di New York comincia la prima seduta della settimana in positivo, con il Dow Jones a +0,21% a 15.789 punti e il Nasdaq a +0,48% a 4.020. Il buon avvio segue la diffusione degli ultimi dati sulla produzione industriale negli Stati Uniti, salita a novembre dell'1,1%, l'aumento maggiore in un anno, secondo i dati della Fed. La produzione risulta del 31% sopra il minimo raggiunto durante la recessione, nel giugno 2009.