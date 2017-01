Venduti tutti Btp a 10 e 5 anni

11:42 - Il Tesoro ha venduto tutti i 2,5 miliardi di euro di Btp a 10 anni, marzo 2024, con tassi in lieve rialzo e domanda in leggero calo. Il tasso è salito al 4,11% dal 4,01% del mese scorso, mentre la domanda è stata pari a 1,34 volte l'importo offerto contro 1,53 precedente. Venduti anche tutti i 3 miliardi di euro di Btp a cinque anni, dicembre 2018, con tassi in calo. Il rendimento medio è sceso al 2,71% dal 2,89% dell'asta di ottobre.