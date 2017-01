Usa, Janet Yellen a capo della FedE' la prima volta per una donna

02:01 - Il presidente Barack Obama nominerà Janet Yellen, 67 anni, presidente della Federal Reserve (Fed). Lo ha ufficializzato la Casa Bianca. Obama annuncerà formalmente la nomina durante una cerimonia nella East Room. La Yellen sarà la prima donna a guidare la Fed, di cui ora è il vicepresidente. Rimpiazzerà Ben Bernanke, il cui mandato scade il 31 gennaio.

Nata a Brooklyn da genitori che hanno vissuto la Grande depressione, la Yellen è stata da subito fautrice e sostenitrice di un'azione forte della Fed per combattere l'elevata disoccupazione, perché in un'economia debilitata come quella americana nel 2010, quando è divenuta vice presidente della banca centrale, era improbabile che l'inflazione salisse.



Dopo aver frequentato il liceo Fort Hamilton a Brooklyn, la Yellen si è scoperta interessata all'economia durante i suoi anni all'università. Mentre era infatti alla Brown University ha avuto modo di incontrare James Tobin, professore di Yale che dopo qualche anno ha vinto il premio Nobel all'Economica. Tobin, figlio della Grande depressione, è stato consigliere dei presidenti John Fitzgerald Kennedy e Lyndon Johnson. Incontro che l'ha spinta a un PhD (dottorato di ricerca) a Yale, dove si è concentrata soprattutto sulla disoccupazione. La sua attenzione durante le lezioni e il suo prendere meticolosamente appunti hanno fatto sì che Tobin le chiedesse di racchiuderli in un libro, che però non ha mai completato per andare a insegnare a Harvard.



La Yellen è entrata nello staff della Fed nell'autunno 1977. Qui ha incontrato suo marito, l'economista George Akerlof, che nel 2001 ha vinto il premio Nobel all'Economia. Nella metà degli anni 1990, l'allora presidente della Fed Alan Greenspan le chiese di guidare un dibattito interno alla banca sulla possibile adozione di un target formale di inflazione. La Yellen è stata una delle poche a sfidare lo stesso Greenspan sulla stabilità dei prezzi e gli aveva suggerito di alzare i tassi di interesse a breve per contrastare i prezzi, consiglio non seguito.



Nel 1997 è stata presidente del Consiglio degli advisor economici del presidente Bill Clinton. Poi è rientrata alla Federal Reserve come presidente della Fed di San Francisco ed è stata una delle prime voci a mettere in guardia sul boom immobiliare. Il suo primo contatto con Obama risale al 2008, dopo il salvataggio di Bear Stearns: il presidente Usa - allora senatore e candidato alla presidenza - la chiamò per chiedere spiegazioni sulla crisi finanziaria.