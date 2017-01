Usa, Bracco: venite all'Expo 2015

05:53 - "Portate le vostre famiglie all'Expo 2015 di Milano per riscoprire il senso della nostra comunità". Lo ha detto Diana Bracco nel corso del 38/o gala annuale della Niaf di Washington. L'imprenditrice milanese, ha invitato in qualità di Presidente di Expo 2015 gli oltre 20 milioni di italoamericani a visitare il Paese d'origine durante il semestre dell'Esposizione Universale, per riscoprire le loro radici e le bellezze dell'Italia.