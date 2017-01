Uil: "Nel 2012 boom ammortizzatori Crescita dell'83% dall'inizio della crisi"

16:19 - Nel 2012 hanno beneficiato degli ammortizzatori sociali 3,9 milioni di italiani. Lo rende noto la Uil. Secondo i dati forniti dal sindacato, le richieste per Cassa integrazione guadagni, mobilità e indennità di disoccupazione sono aumentate del 20,5% dal 2011 e dell'83% dall'inizio della crisi: nel 2008 riguardavano solo 2,1 milioni di persone.

Nel 2012 la spesa per gli ammortizzatori sociali ha raggiunto quota 22,8 miliardi: negli anni della crisi (dal 2008 al 2012) si sono spesi per questi strumenti 88,5 miliardi. Nel 2013, secondo le stime le persone protette potrebbero essere 4,2 milioni con un aumento del 7,7% sul 2012.



Le persone protette dalla cassa integrazione guadagni, tra ordinaria, straordinaria e deroga - sottolinea lo studio - passano dalle 608 mila unità nel 2008, agli oltre 1,6 milioni di unità nel 2012. I percettori dell'indennità di mobilità passano dalle 96mila unità nel 2008 alle oltre 177mila unità nel 2012. L'aumento si riscontra anche per chi percepisce un'indennità di disoccupazione: si passa da 1,4 milioni di persone nel 2008 agli oltre 2,1 milioni di persone nel 2012 senza considerare la disoccupazione agricola.



Se si trasformano questi dati in "Unità lavorativa annua" (stima di un lavoratore che ha una protezione per tutto l'anno), la media annua dei beneficiari di ammortizzatori sociali nel 2012 è di 1,6 milioni di persone di cui: 255 mila in cig; 177 mila in mobilità e 1,1 milioni con sussidio di disoccupazione. Per quanto riguarda la cig in deroga si passa da 56 mila unità di lavoro protette nel 2009 (primo anno dell'accordo Governo e Regioni per gli ammortizzatori in deroga) alle oltre 95 mila nel 2012.