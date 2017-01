23:34 - Twitter ha depositato presso la Sec i documenti per la quotazione in Borsa, rendendo il prospetto pubblico dopo l'annuncio dell'ipo con un cinguettio il 12 settembre. L'obiettivo dell'azienda, che a Wall Street avrà il simbolo "TWTR", è di raccogliere 1 miliardo di dollari con l'initial public offering. Nel 2012 la società ha generato ricavi per 317 milioni di dollari.