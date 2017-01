Twitter, debutto da record in Borsa: +72%

00:07 - Debutto con il botto a Wall Street per la matricola Twitter. Il titolo, quotato alla Borsa di New York, ha chiuso con un valore pari a 44,90 dollari, ben oltre il prezzo di Ipo, che era di 26 dollari. In pochi minuti di contrattazioni dunque il social network ha accresciuto il suo valore in Borsa del 72,69%.

La società ha scelto di quotarsi al New York Stock Exchange con il simbolo "TWTR", a differenza di Facebook che aveva invece preferito il Nasdaq. Twitter fin dall'inizio ha cercato di prendere le distanze da Facebook, il cui prezzo alla quotazione era di 38 dollari per azione e che nel quasi primo anno di scambi è rimasto sotto la soglia.



Il mondo ha nuovi miliardari - A un prezzo di chiusura di 44,90 dollari per azione Twitter vale 31 miliardi di dollari, incluse le opzioni. E crea nuovi miliardari: Evan Williams, co fondatore di Twitter e maggiore singolo azionista, ha una quota del 10,4% valutata 2,56 miliardi di dollari. Rizvi Traverse Management ha il 16% di Twitter che vale 3,82 miliardi di dollari. La quota dell'amministratore delegato di Twitter, Dick Costolo, ha un valore di 365 milioni di dollari.