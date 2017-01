Trasporti,proclamato sciopero 16/12

20:52 - Possibili disagi in vista per chi dovrà viaggiare lunedì 16 dicembre. I sindacati Filt Cgil Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Autoferrotranvieri e Faisa Cisal hanno annunciato, infatti uno sciopero di 4 ore nel trasporto pubblico locale. Le associazioni di categoria, spiegano in una nota, lamentano "la mancanza di attenzione delle istituzioni, a partire dal governo, sulle problematiche del settore e sulla vertenza contrattuale".