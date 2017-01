07:46 - Seduta positiva per la Borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che termina con un lieve rialzo dello 0,12%, dopo aver toccato i suoi livelli più alti in circa 6 anni. Alla chiusura il Nikkei si è attestato a 15.889,33 punti, con un guadagno di 18,91. In mattinata aveva superato la soglia dei 16.000 punti, cosa che non accadeva da fine 2007, prima della crisi finanziaria internazionale.