08:34 - La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo sulla scia del buon dato sul settore manifatturiero statunitense, ma i volumi degli scambi sono stati sottili in attesa dell'esito della riunione della Fed fissata per oggi. L'indice Nikkei a fine contrattazioni ha segnato un +0,83% a 15.278,63 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,8% a 1.232,31 punti.